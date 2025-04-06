Öykü Serter kimdir sorusuna yanıt arayanlar için, sunuculuk kariyerinin yanı sıra profesyonel spor geçmişi ve akademik çalışmaları da dikkat çekici detaylar arasında yer alıyor. Uzun yıllardır ekranların sevilen yüzü olan Serter, kariyeri boyunca birçok popüler projeye imza attı. Öykü Serter kaç yaşında ve nereli gibi soruların yanıtları da merak konusu oluyor. Peki, Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında, nereli?

ÖYKÜ SERTER KİMDİR?

Öykü Serter, 26 Şubat 1975 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğmuş Türk televizyon sunucusu, oyuncu ve DJ'dir. TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamış, ardından Galatasaray Üniversitesi'nde Radyo-TV alanında yüksek lisans yapmıştır. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi'nde sinema-medya doktorasına devam etmektedir.

Serter, medya kariyerine Capital Radio'da DJ olarak başlamış, ardından Number One FM ve Cine5'teki "5'te 5" adlı programda görev almıştır. Televizyon dünyasında "Biri Bizi Gözetliyor", "Akademi Türkiye", "Anadolu Rüzgarı", "Bu Tarz Benim", "İşte Benim Stilim" ve "Rising Star Türkiye" gibi programların sunuculuğunu yaparak tanınmıştır.

Profesyonel yüzücülük geçmişi de bulunan Serter, kurbağalama branşında milli takım düzeyinde yarışmış ve yüzme dalında 250'si altın olmak üzere toplam 800 madalya kazanmıştır.

Başarılı sunuculuk kariyeriyle dikkat çeken Öykü Serter, 2015 yılında "İşte Benim Stilim" programındaki performansıyla Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Sunucu" ödülüne layık görülmüştür.