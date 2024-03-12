Oya Tekin kimdir? CHP Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Adana Seyhan Belediye Başkan adayı ise Oya Tekin. Oya Tekin kimdir? Oya Tekin nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

OYA TEKİN KİMDİR?

Tarsus doğumlu olan Oya Tekin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1991 yılından bu yana serbest avukatlık yapmaktadır. Çalışma hayatı boyunca hak, hukuk ve adalet mücadelesini ön planda tutmuş olan Tekin, Adana'da çoklu çalışma ve kurumsal avukatlık ofisini oluşturan ilk kadınlardan biridir. Ayrıca yüksek lisans eğitimini Mersin Üniversitesi Kadın Araştırmaları bölümünde tamamlamıştır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.