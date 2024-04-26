Yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım için erken final kararı alınan Şevket Çoruh, 19. sezonu çekilecek olan Arka Sokaklar'dan gelen teklifi kabul etti. Kadroya dönen Çoruh, yeni bir müjde verdi. Oya Okar Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor? Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i diziye dönüyor mu?

OYA OKAR ARKA SOKAKLAR'A DÖNÜYOR MU?

Yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım için erken final kararı alınan Şevket Çoruh, 19. sezonu çekilecek olan Arka Sokaklar'dan gelen teklifi kabul etti. Kadroya dönen Çoruh, eski partnerinin de kendisine eşlik edeceğinin müjdesini verdi.

2006 ve 2022 yılları arasında dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, geri döndü. 18 sezondur devam eden dizinin yayınlanan fragmanında ise Çoruh'un hayat verdiği Mesut Komiser'in döndüğü ilan edildi. Instagram hesabından dizideki partneri Oya Okar'la fotoğrafını yayınlayan Çoruh, "Bu haberi benim vermem lazımdı. Oya Okar geliyor. Çok Mesut oluyoruz" ifadelerini kullandı.