Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Bolu'da ilk belirlemelere göre 66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı yangının meydana geldiği Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, faciadan 3 gün önce açıklamalarda bulunmuş.

"DOLULUK ORANI YÜZDE 80"

Aynı zamanda Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı da olan Ergül, otelde doluluk oranının yüzde 80 olduğunu ve bu rakamın yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini ifade etmiş.

"BÜTÜN OTELLER HAZIRLIKLARINI YAPTILAR"

DHA'ya konuşan Ergül, şunları söylemiş: "Bütün oteller hazırlıklarını yaptılar, misafirlerini bekliyorlar. Sömestr tatilinde otel fiyatları gecelik oda 18 binden başlıyor ve 50 bin TL'ye kadar yükseliyor. Hatta özel odalara ve villalara gidersek fiyatlar artıyor. Pistlerde kar kalınlığı 1 metre ve tüm pistler açık. Çocuklara yönelik kayak okulları var. Çocuklara yönelik parkurlar var. Bu şekilde misafirlerin eğlenmesi için de aktiviteler var. Sömestr tatilinde en az bir 50 bin kişi bekliyoruz."