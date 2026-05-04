Otoyolda zincirleme kaza: 13 araç karıştı, 10 yaralı

Kahramanmaraş-Gaziantep otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı. Otobüs, tır ve çok sayıda otomobilin karıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırılırken, 2 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş-Gaziantep otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazası korku dolu anlara sahne oldu. Yolcu otobüsü, tır ve çok sayıda otomobilin karıştığı kazada 10 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekipler yoğun bir kurtarma çalışması yürüttü. Kazanın ardından otoyolda trafik akışı da aksadı.

13 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, OTOYOLDA CAN PAZARI YAŞANDI

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş-Gaziantep otoyolunda henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüsü, tır ve çok sayıda otomobilin karıştığı kazada toplam 13 araç hasar gördü.

Kazanın şiddetiyle araçlarda bulunan kişiler yaralanırken, olay yerinde kısa sürede büyük bir hareketlilik yaşandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilerek müdahale başlatıldı.

YARALILAR ARAÇLARDAN ÇIKARILDI, 2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralılara müdahale ederek bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Haber: Muhammet Özer

