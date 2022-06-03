Otoyol hız sınırı kaç km oldu 2022? Otoyollarda hız sınırı değişti mi, yeni hız sınırı kaç km/h? Hız sınırı 120 mi 130 mu 140 mı? - Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun daha önceden duyurduğu otoyollardaki hız sınırı limitinin artırılmasıyla ilgili 81 il valiliğine genelge gönderildi. Bunun ardından vatandaşlar, Otoyol hız sınırı kaç km oldu 2022? Otoyollarda hız sınırı değişti mi, yeni hız sınırı kaç km/h? Hız sınırı 120 km/h mi 130 km/h mı 140 km/h mı? merak etti. Ayrıntılar yazımızda...

OTOYOLLARDA HIZ SINIRI KAÇ KM/H OLDU 2022?

Hız sınırı 1 Temmuz'dan itibaren Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarılacak.

Buna göre, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere otoyollara göre değişmekle birlikte hız sınırlarında saatte 10-20 kilometreye kadar artışlar yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, 81 il valiliğine gönderilen yazıda, hangi otoyolda ne kadar hız limiti uygulanacağına ilişkin detaylara yer verildi.

HANGİ OTOYOLDA NE KADAR ARTIRILACAK?

Buna göre:

- Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu),

- İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu),

- Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi)

- Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri)

otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s'ye çıkacak.

- Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü,

- Malkara-Çanakkale,

- Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı,

- Ankara-Niğde

otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarılacak.

YENİ OTOYOLLARDA HIZ SINIRI 140 KM OLACAK

Yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırının 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek. 1 Temmuz'da başlayacak uygulama kapsamında otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalara da devam ediliyor.

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