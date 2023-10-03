Otomobilin yayaya çarptığı an kameraya böyle yansıdı

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, Adana Konya Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Galericiler Sitesi önü Hacılar köprüsü yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.B. idaresindeki 42 NK 036 plakalı otomobil, karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan A.R.B. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı A.R.B. yapılan müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, otomobilin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.