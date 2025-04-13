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Otogarın tuvaletine girip yarı baygın halde uyuşturucu kullandı

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İstanbul Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir kişi, tuvalet kabininde uyuşturucu kullandı. Yarı baygın halde yerde yatan genç, bir kişinin kendisini sopayla uyarması üzerine hızla kaçtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Esenler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kaydedildiği belirtilen görüntüler infial yarattı.

OTOGARIN TUVALETİNDE UYUŞTURUCU İÇTİ

Bir genç, otogarın tuvaletine girip uyuşturucu kullanmaya başladı. Bir süre sonra kendinden geçmeye başlayan genç yarı baygın halde bulundu. Tuvalet kabininde yere uzanan genç kimseye aldırmadan uyuşturucu kullanmaya devam etti.

TUVALETTE KENDİNDEN GEÇTİ

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın çevresindekileri fark edemeyecek kadar uyuşturucunun etkisinde olduğu, görüldü. Bir kişinin kendisini sopayla uyarması üzerine kendine gelen genç, hızla koşarak kaçtı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Otogarın tuvaletine girip yarı baygın halde uyuşturucu kullandı
Kaynak: Haberler.com / Uyuşturucu
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBARBAROS:

O kamera neyi çekiyor kimse sormamış mı? Kim koymuş o kamerayı? Bu daha ciddi bir haber diğerine alıştık

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Haber YorumlarıCennet Karabulut:

yazık çok yazık o kadar üzülüyorum ki bu genclere

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Videoya bakmamıştım cep telefonu ile çekmiş sapığın teki :))

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