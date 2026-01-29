Haberler

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
Esenler'de otobüs durağında bekleyen bir şahıs, kadınlara bakarak cinsel oranıyla oynadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

İstanbul Esenler'de bir otobüs durağında yaşandığı öne sürülen olay infial yarattı. İddiaya göre, durakta bekleyen bir şahıs elindeki cep telefonuna bakıyormuş gibi yaparken çevrede bulunan kadınlara yönelerek cinsel organıyla oynadı. O anlar başka bir yolcu tarafından saniye saniye kayda alındı.

Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

ORDA ERKEK YOKMU

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Cebi delip tokatlamış.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

