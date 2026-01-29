Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

İstanbul Esenler'de bir otobüs durağında yaşandığı öne sürülen olay infial yarattı. İddiaya göre, durakta bekleyen bir şahıs elindeki cep telefonuna bakıyormuş gibi yaparken çevrede bulunan kadınlara yönelerek cinsel organıyla oynadı. O anlar başka bir yolcu tarafından saniye saniye kayda alındı.