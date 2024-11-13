ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? 2025 YKS, KPSS, YDS, ALES ne zaman yapılacak?

Adayların merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ), Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ), Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS) ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) tarihleri belli oldu. Kpss, ALES, YDK, YKS ve diğer sınavların hangi tarihte olacağı merak ediliyor. Peki, ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? 2025 YKS, Kpss, YDS ALES ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

YDS NE ZAMAN?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın ilki olan YDS/1 9 Mart 2025 Pazar günü yapılacak. YDS/2 ise 16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. YDS/1 için başvurular 22-29 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak. YDS/1 için geç başvurular 7 Şubat'ta alınacak.

KPSS NE ZAMAN?

Başkan Ersoy'un paylaştığı bilgiye göre, YKS 21-22 Haziran 2025'te, 2025- Kpss A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025'te, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS NE ZAMAN?

2025 yılında YKS 21-22Haziran tarihinde yapılacak.

ÖSYM TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi'ne "https://osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.