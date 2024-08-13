ÖSYM ek tercih ne zaman? ÖSYM ek tercihler ne zaman açılacak 2024? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?

Yks ek tercih tarihleri ne zaman? ÖSYM ek tercih ne zaman 2024? ÖSYM ek tercihler ne zaman açılacak 2024? YKS ek tercih nereden ve nasıl yapılacak? YKS sınavlarına katılan adaylar tercih sonuçlarını sorgularken herhangi bir üniversite ve bölüme yerleşemeyen veya yeniden tercih yapmak isteyen adaylar, ek tercihler için araştırmalara başladı. İşte 2024 ÖSYM ek tercih ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

ÖSYM EK TERCİH NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre üniversiteye kayıtlar 19-23 Ağustos'ta yapılacak, e-kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. Ek tercih süreci, kayıt işlemlerinin ardından geçen yıl olduğu gibi Eylül ayında başlaması bekleniyor. Boş kalan kontenjanlar için ÖSYM tarafından merkezi ek yerleştirme yapılacak. Adayların, tercihlerini doğru yapabilmek için kılavuzu dikkatle incelemeleri önemlidir.