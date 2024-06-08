ÖSYM Başkanı kimdir? ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir? ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoyhayatı ve biyografisi!

Bu sene 3 milyondan fazla adayın katılacağı 2024-YKS, 8-9 Haziran'da Türkiye genelindeki 81 il ve 245 sınav merkezi ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesinde sınava ilişkin açıklamalarda bulundu. ÖSYM Başkanı kimdir? ÖSYM BaşkanıBayram Ali Ersoy kimdir?

ÖSYM BAŞKANI KİMDİR BAYRAM ALİ ERSOY KİMDİR?

ÖSYMbaşkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 1974 yılında İstanbul Bayrampaşa da doğdu. Aslen Ispartalıdır. İlk orta ve liseyi İstanbul da tamamladıktan sonra 1991-1996 yılları arasında ODTÜ Matematik öğretmenliği programını bitirdi. Ardından 1999 yılında Yüksek Lisans ve 2002 yılında doktorayı YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim dalında tamamladı. 2008-2009 yılında Univercity of Cincinnati de post doktora için ABD de 1 yıl bulundu. 2012 yılında doçent ve 2017 yılında profesörlük unvanlarını aldı.

2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor. Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yaptı. Ayrıca cebir alanında ulusal kitapları vardır.

İdari olarak 2011-2019 yılları arası YTU Uluslararası ilişkiler koordinatörü, 2015-2016 yılı arası FBE Müdür yardımcılığı, 2016-2017 Personel daire başkanlığı, 2017-2020 yılları arasında Genel sekreterlik görevlerinde bulundu. Eğitim Bir Sen 8 no'lu şube kurucu başkanlığı görevinde bulundu.

2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ayrıca 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu. 24 adet Lisansüstü tez yöneticiliği yaptı. Hali hazırda 5 doktora ve 1 yüksek lisans danışmanlığı devam etmektedir. Halen ESAM İstanbul temsilciliğini yürütmektedir. Evli 2 çocuk babası olan Dr. Ersoy iyi derecede İngilizce bilmektedir.