ÖSYM ALES/3 BAŞVURU EKRANI: 2025 ALES/3 başvuruları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman? ALES/3 başvuruları nerden nasıl yapılır?

2025 ALES/3 başvuruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Akademik kariyer hedefleyen lisans mezunları ve yüksek lisans adayları, "ALES 3 başvuruları başladı mı?", "Başvuru ücreti ne kadar?", "Sınav ne zaman yapılacak?" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla birlikte başvuru süreci, ücret detayları ve sınav tarihi gibi bilgiler netleşiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALES/3 BAŞVURU EKRANI

ALES/3 başvuru ekranına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

https://www.osym.gov.tr/TR,33530/2025-ales3-basvurularin-alinmasi-07102025.html

ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2025 ALES/3 başvuru dönemi resmen başladı! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı ALES/3 sınavına yönelik başvuruların 7 Ekim 2025 saat 10:00'da başladığını duyurdu. Başvurular, 14 Ekim 2025 günü saat 23:59'a kadar devam edecek. Adaylar, bu süre zarfında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kolaylıkla online başvurularını gerçekleştirebilecekler.

ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2025 ALES/3 sınavı için başvuru ücreti 850 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, ÖSYM'nin resmi kılavuzunda yer almakta olup, ödeme işlemleri sadece kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla online olarak gerçekleştirilebilmektedir. Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılmalı ve ödeme de bu platformda tamamlanmalıdır; nakit ödeme seçeneği bulunmamaktadır.

Başvuru süresi kaçırılırsa, geç başvuru dönemi olan 21 Ekim 2025 tarihinde yapılacak başvurularda ücret 1.275 TL'ye çıkarak, standart ücretin yaklaşık %50 üzerinde uygulanır.

ALES/3 2025 SINAV TARİHİ

2025 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Sınav, Türkiye genelindeki birçok merkezde aynı anda yapılacak olup, toplam süresi 150 dakikadır. Adayların sınav günü en geç saat 10:00'a kadar sınav merkezlerine giriş yapmaları gerekmektedir; belirtilen saatten sonra sınava girişe izin verilmeyecektir.