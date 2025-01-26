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Osmaniye deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika B depremleri! 26 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Osmaniye deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika B depremleri! 26 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi!
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AFAD ve Kandilli verilerine göre Osmaniye deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Osmaniye deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Osmaniye depremleri! 26 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Osmaniye deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Osmaniye deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Osmaniye deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Osmaniye depremleri! 26 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi!

OSMANİYE DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Osmaniye 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Osmaniye deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika B depremleri! 26 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Osmaniye'de 3.5 şiddetinde deprem oldu.

Tarih : 2025-01-26 15:04:00

Enlem : 37.03361

Boylam : 36.37444

Derinlik : 6.98

Büyüklük : 3.5

Yer : Merkez (Osmaniye)

Ayrıntılar geliyor...

OSMANİYE SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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