Osman Zolan kimdir, nereli? AK Parti Denizli adayı Osman Zolan hayatı ve kariyeri! Osman Zolan ne mezunu?

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, AK Parti'nin belediye başkan adayları kimler olacak merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıkladı. Denizli Belediye Başkan Adayı Osman Zolan'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Osman Zolan kimdir, nereli? AK Parti Denizli adayı Osman Zolan hayatı ve kariyeri! Osman Zolan ne mezunu? Detaylar haberimizde...

OSMAN ZOLAN KİMDİR?

10 Mart 2011'de, dönemin Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci'nin millletvekili adaylığına başvurmak için istifa etmesi üzerine, belediye başkanvekilliği görevine getirilen Osman Zolan, 16 Mart 2011'de Denizli Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle Denizli Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

30 Mart 2014'teki yerel seçimler için Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi. Seçimler sonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı olarak tekrar Denizli Büyükşehir belediye başkanı seçildi[4] ve 2024 Türkiye yerel seçimlerinde tekrar aday gösterilmiştir