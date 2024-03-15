Osman Yüksel kimdir? MHP Samsun Salıpazarı Belediye Başkan Adayı Osman Yüksel kaç yaşında, nereli?
MHP Samsun Salıpazarı Belediye Başkan Adayı Osman Yüksel kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Osman Yüksel kimdir? MHP Samsun Salıpazarı Belediye Başkan Adayı Osman Yüksel kaç yaşında, nereli?
Osman Yüksel kimdir? MHP Samsun Salıpazarı Belediye Başkan Adayı Osman Yüksel kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Samsun Salıpazarı Belediye Başkan Adayı Osman Yüksel kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Osman Yüksel kimdir? MHP Samsun Salıpazarı Belediye Başkan Adayı Osman Yüksel nereli? Detaylar haberimizdedir…
OSMAN YÜKSEL KİMDİR?
Osman Yüksel, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Samsun Salıpazarı Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.