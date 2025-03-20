Osman Sınav cenazesi ne zaman, nerede defnedilecek?

Uzun süredir kanser tedavisi gören, birkaç kez amansız hastalığı atlatan yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, 69 yaşında yaşamını yitirdi. Peki ,Osman Sınav cenazesi ne zaman, nerede defnedilecek?

OSMAN SINAV NEDEN ÖLDÜ?

Uzun süredir kanser tedavisi gören, birkaç kez amansız hastalığı atlatan yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, 69 yaşında yaşamını yitirdi.

SİLİNMEZ İZLER BIRAKTI

Kariyeri boyunca birçok unutulmaz projeye imza atan Sınav, özellikle 'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi', 'Kurtlar Vadisi', 'Sakarya Fırat' ve 'Sen Anlat Karadeniz' gibi yapımlarla milyonların hafızasında silinmez izler bırakmıştı.

OSMAN SINAV KİMDİR?

Özellikle 1990'lı ve 2000'li yıllarda yönettiği dizilerle geniş kitlelere ulaşan Sınav, Türk televizyon tarihinde derin izler bıraktı. Kariyerine reklam filmleriyle başlayan ünlü yönetmen, daha sonra televizyon ve sinema projeleriyle adından söz ettirdi. Onun imzasını taşıyan yapımlar, dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer aldı.

Sınav, sadece yönetmenliğiyle değil, yapımcı kimliğiyle de pek çok başarılı projeye katkı sundu. Türk televizyonunun en kült dizilerinden biri olarak kabul edilen "Deli Yürek", 1998'de yayın hayatına başlamış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ardından "Ekmek Teknesi" ile sıcak mahalle hikâyelerini ekranlara taşıyan Sınav, "Kurtlar Vadisi"nin ilk sezonundaki yönetmenliğiyle de büyük ilgi görmüştü.

OSMAN SINAV CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE DEFNEDİLECEK?

Osman Sınav cenaze programı henüz açıklanmadı.

OSMAN SINAV CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE DEFNEDİLECEK?

Osman Sınav cenaze programı henüz açıklanmadı.