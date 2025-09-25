Osman Pamukoğlu kimdir? Osman Pamukoğlu kaç yaşında, nereli?

Osman Pamukoğlu, Türkiye'nin yakın tarihindeki en etkili askeri isimlerden biri olarak merak konusu oldu. Askeri kariyeri ve terörle mücadeledeki başarısı ile adından sıkça söz ettiren Pamukoğlu, emekliliğinin ardından siyasi alana da adım attı. Hakkında araştırmalar artarken, "Osman Pamukoğlu kimdir?", "Kaç yaşında?" ve "Nereli?" gibi sorular izleyiciler ve okuyucular arasında merak uyandırıyor. Osman Pamukoğlu ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

OSMAN PAMUKOĞLU KİMDİR?

Osman Pamukoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emekli tümgenerali, yazar ve siyasetçidir. 27 Aralık 1947'de Sinop'un Gerze ilçesinde doğmuştur. Askeri kariyerinde uzun yıllar boyunca görev yapmış, özellikle PKK'ya karşı yönettiği başarılı operasyonlarla tanınmıştır.

43 yıl süren askerlik hayatında hem saha komutanlığı hem de karargâh subaylığı görevlerinde bulunmuş, Türkiye'nin önemli askeri figürlerinden biri olmuştur. Emekliliğinin ardından siyasete atılarak Hak ve Eşitlik Partisi'nin (HEPAR) kurucusu ve ilk genel başkanı olmuştur. Aynı zamanda çeşitli kitaplar yazmış ve televizyon programlarında görüşlerini paylaşmıştır.

OSMAN PAMUKOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Osman Pamukoğlu, 27 Aralık 1947 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 77 yaşındadır. Hayatının büyük bir bölümünü askerlik mesleğine adayan Pamukoğlu, 11 yaşında askeri eğitim hayatına başlayıp, 55 yaşına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmıştır.

OSMAN PAMUKOĞLU NERELİ?

Osman Pamukoğlu, Karadeniz bölgesinin şirin illerinden Sinop'un Gerze ilçesinde doğup büyümüştür. Ailesiyle birlikte buradan kökenlenmekle birlikte, doğduğu yerin yanı sıra bazı kaynaklarda Antalya'nın Finike ilçesiyle bağlantısı olduğu belirtilse de, kendisi Sinoplu olarak bilinir.

OSMAN PAMUKOĞLU'NUN KARİYERİ

Osman Pamukoğlu, Selimiye Askeri Ortaokulu'ndan başlayarak Kuleli Askeri Lisesi, Kara Harp Okulu, Piyade Okulu, Kara Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Milli Güvenlik Akademisi gibi Türkiye'nin en prestijli askeri eğitim kurumlarında öğrenim görmüştür. Askerlik kariyerinde 10 yıl piyade subayı, 16 yıl kurmay subay olarak görev yaptı. Kıta komutanlıkları ve karargâh subaylığı görevlerinde bulundu.

1993 yılında tuğgeneralliğe, 1997'de tümgeneralliğe terfi etti. 2002 yılında 55 yaşında emekli oldu. Görevleri arasında Edirne-Uzunköprü'de 42. Piyade Alay Komutanlığı, Hakkari'de Dağ ve Komando Tugayı ile Güvenlik Komutanlığı, Kıbrıs'ta 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ve İstanbul Piyade Okul Komutanlığı bulunur.

Özellikle 1993-1995 yılları arasında Hakkari'de PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonlarla tanınır. Bu dönemde örgüte bağlı militan sayısını ciddi oranda düşürmüş, sınır dışı askeri harekâtların büyük bir bölümünü bizzat yönetmiştir. Doğan Güreş gibi üst düzey komutanların takdirini kazanmış, PKK'ya karşı askeri strateji konusunda özgün görüşler ileri sürmüştür.

Yönetimindeki operasyonlar arasında Kirpi, Balkaya, Kuzey Irak Mezi Harekatı, Karanlık Dağ, Buzul Dağı, Ejder, Karadağ ve Hakurk operasyonları yer alır. 24 sınır ötesi harekatın 21'i onun komutasında gerçekleştirilmiştir.

Askerlikten sonra siyasete atılan Pamukoğlu, Hak ve Eşitlik Partisi'ni kurmuş ve partinin ilk genel başkanı olmuştur. Aynı zamanda çeşitli kitaplar yazmış ve televizyon programlarında askeri ve siyasi konularda görüşlerini aktarmaya devam etmektedir.