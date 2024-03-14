Osman Kılıç kimdir? CHP Denizli Serinhisar Belediye Başkan Adayı Osman Kılıç kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Denizli Serinhisar Belediye Başkan adayı ise Osman Kılıç. Osman Kılıç nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

OSMAN KILIÇ KİMDİR?

Osman Kılıç, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Denizli Serinhisar Belediye Başkan adaydıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.