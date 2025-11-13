Haberler

Osimhen Nijerya Gabon goller (2) izleme linki var mı?

Osimhen Nijerya Gabon goller (2) izleme linki var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afrika futbolunun yükselen yıldızı Victor Osimhen, Nijerya-Gabon karşılaşmasında yeniden sahneye çıktı. Süper Lig'deki performansının ardından millî takımda da güven veren oyuncu, fiziksel gücü, hızlı koşuları ve soğukkanlı bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Bu maçta gole uzanan anları birçok futbolsever tarafından arandı; teknik analizler ve sosyal medya paylaşımları üzerinden "Osimhen golleri" başlığı altında yoğun ilgi gördü.

Kaleme alınan özetler, "Osimhen'in klas bitirisi" ve " Nijerya'ya hayat veren gol" gibi anahtar kelimelerle dikkat çekiyor. Ayrıca maç sonrası yorumlarda, Galatasaray formasıyla gösterdiği formun seleksiyona da yansıdığı yönünde vurgular öne çıktı. Gol videolarını izlemek isteyenler, resmi kanal ve yayıncıların paylaşacağı içerikleri takip etmeye yönlendiriliyor.

NİJERYA GABON ÖZET

Nijerya Gabon maç özetini maçın ardından FIFA+ YouTube resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

NİJERYA GABON MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Nijerya Gabon maçı 4-1 Nijerya üstünlüğüyle bitti.

NİJERYA GABON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Nijerya Gabon maçı canlı olarak FIFA+'da yayınlandı.

OSİMHEN NİJERYA GABON GOLLER İZLEME LİNKİ VAR MI?

Osimhen Nijerya Gabon maçgörüntülerini FİFTA + platformlarından takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getirildi

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Uçak Ankara'ya indi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti

Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti
Fenerbahçe'deki başarının sırrı ortaya çıktı

Başarının tüm sırrı buymuş
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Sultangazi'de balkondan atlamak isteyen genç yürekleri ağza getirdi

Tüm mahalleyi ayağa kaldırdı! Korku dolu anlar kamerada
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.