Haberler

Osimhen Dünya Kupası'nda olacak mı? Nijerya Dünya Kupası'na gidiyor mu?

Osimhen Dünya Kupası'nda olacak mı? Nijerya Dünya Kupası'na gidiyor mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya, Dünya Kupası yolunda kritik bir viraja geldi. Ekim ayında Benin'i 4-0 mağlup eden Nijerya'da yıldız golcü Victor Osimhen, attığı hat-trick ile takımını yarı finale taşımıştı. Şimdi gözler Gabon ile oynanacak yarı final mücadelesine çevrildi. Peki, Osimhen ile Nijerya Dünya Kupası'na gidecek mi?

Osimhen Dünya Kupası'nda olacak mı? Nijerya, Dünya Kupası hedefi doğrultusunda Gabon ile karşı karşıya gelecek. Yarı final öncesinde tüm gözler Benin maçında yıldızlaşan Victor Osimhen'in üzerinde.

NİJERYA DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK MI?

Nijerya, Benin karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle Dünya Kupası umutlarını sürdürmeyi başardı. Takım, bu sonuçla birlikte yarı finale yükselerek önemli bir avantaj elde etti. Şimdi önlerinde Gabon ile oynanacak kritik bir karşılaşma bulunuyor. Bu maçtan galip ayrılmaları durumunda, finalde Kamerun veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden biriyle karşılaşacaklar. Bu final mücadelesi, Nijerya için Dünya Kupası bileti anlamına gelecek.

Teknik ekibin ve futbolcuların tek odak noktası, Gabon karşılaşmasını kayıpsız geçmek. Benin maçındaki performans, takımın moralini yükseltmiş durumda. Nijerya'nın son dönemde sergilediği futbol, taraftarları umutlandırsa da Dünya Kupası bileti için henüz garantilenmiş bir durum yok. Gabon maçı, bu hedefin kaderini belirleyecek.

OSİMHEN DÜNYA KUPASI'NDA OLACAK MI?

Victor Osimhen, Benin karşısında attığı üç golle Nijerya'yı yarı finale taşıyan isim oldu. Takımının hücum hattında kilit rol oynayan genç forvet, etkili performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Gabon karşısında da Osimhen'in göstereceği performans, Nijerya'nın Dünya Kupası yolundaki en önemli faktörlerden biri olacak.

Osimhen'in Dünya Kupası'nda yer alıp almayacağı, Nijerya'nın önündeki iki maçın sonucuna bağlı. Gabon'u geçmeleri halinde Kamerun veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanacak final, bu sorunun cevabını belirleyecek. Nijerya, bu iki karşılaşmadan da istedikleri sonuçları alırsa, Osimhen Dünya Kupası sahnesinde ülkesini temsil edecek.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Baba ocaklarına ateş düştü! Uçak kazasında şehit olan 9 askerimizin ismi belli oldu

Uçak kazasında şehit olan 9 askerimizin ismi belli oldu
Düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat:

Doğru hisse senetlerine yatırım yapmak her şey değildir, ancak doğru bir yatırım stratejisiyle çalışmak, yatırımınızdan büyük kazanç elde etmenin en iyi yoludur. Prof. Nelson, FY işlem sinyalleri bu yılın başından beri bana çok yardımcı oldu. Mevcut portföyüm 456.000 doların üzerinde. Portföyünüzü büyütmek istiyorsanız Telegram (Nildatrading) üzerinden kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Ne yaptın Mourinho! İstediği transferleri görmelisiniz

Ne yaptın Mourinho! İstediği transferleri görmelisiniz
Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! G.Saray'a Premier Lig'den dev transfer
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem! Bu saatlerde artık çekim yapılamayacak
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti

Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Yürekleri ağza getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular

Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular
Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın

Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
Manisa FK'da Taner Taşkın ile yollar ayrıldı

Beklenen oldu! Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.