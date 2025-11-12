Osimhen Dünya Kupası'nda olacak mı? Nijerya Dünya Kupası'na gidiyor mu?

Osimhen Dünya Kupası'nda olacak mı? Nijerya, Dünya Kupası hedefi doğrultusunda Gabon ile karşı karşıya gelecek. Yarı final öncesinde tüm gözler Benin maçında yıldızlaşan Victor Osimhen'in üzerinde.

NİJERYA DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK MI?

Nijerya, Benin karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle Dünya Kupası umutlarını sürdürmeyi başardı. Takım, bu sonuçla birlikte yarı finale yükselerek önemli bir avantaj elde etti. Şimdi önlerinde Gabon ile oynanacak kritik bir karşılaşma bulunuyor. Bu maçtan galip ayrılmaları durumunda, finalde Kamerun veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden biriyle karşılaşacaklar. Bu final mücadelesi, Nijerya için Dünya Kupası bileti anlamına gelecek.

Teknik ekibin ve futbolcuların tek odak noktası, Gabon karşılaşmasını kayıpsız geçmek. Benin maçındaki performans, takımın moralini yükseltmiş durumda. Nijerya'nın son dönemde sergilediği futbol, taraftarları umutlandırsa da Dünya Kupası bileti için henüz garantilenmiş bir durum yok. Gabon maçı, bu hedefin kaderini belirleyecek.

OSİMHEN DÜNYA KUPASI'NDA OLACAK MI?

Victor Osimhen, Benin karşısında attığı üç golle Nijerya'yı yarı finale taşıyan isim oldu. Takımının hücum hattında kilit rol oynayan genç forvet, etkili performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Gabon karşısında da Osimhen'in göstereceği performans, Nijerya'nın Dünya Kupası yolundaki en önemli faktörlerden biri olacak.

Osimhen'in Dünya Kupası'nda yer alıp almayacağı, Nijerya'nın önündeki iki maçın sonucuna bağlı. Gabon'u geçmeleri halinde Kamerun veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanacak final, bu sorunun cevabını belirleyecek. Nijerya, bu iki karşılaşmadan da istedikleri sonuçları alırsa, Osimhen Dünya Kupası sahnesinde ülkesini temsil edecek.