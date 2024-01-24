Oscar adayları açıklandı! 2024 Oscar adayları kimler oldu?

2024 Oscar adayları kimler olduğu gündeme geliyor. 96. kez düzenlenecek olan ödül törenin sunuculuğunu ise ünlü komedyen Jimmy Kimmel yapacak. Oscar adayları açıklanmasının ardından, bu yıl Oscar adayları kimler olduğu merak ediliyor. 2024 Oscar adayları kimler oldu? Detaylar haberimizdedir…

2024 OSCAR ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bu yıl 96. kez düzenlenecek Oscar Ödülleri'nde adaylar açıklandı. Yönetmen koltuğunda Christopher Nolan'ın oturduğu Oppenheimer filmi 13 dalda aday gösterildi.

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Sterling K. Brown

Robert De Niro, Killers Of The Flower Moon

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

Mark Ruffalo, Poor Things

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

El Conde

Maestro

Dolunay Katiller

Oppenheimer

Poor Things

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Bradley Cooper

Colman Domingo

Paul Giamatti

Cillian Murphy

Jeffrey Wright

EN İYİ KADIN OYUNCU

Annette Bening, Nyad

Lily Galdstone

Sandra Hüller

Carey Mulligan

EN İYİ YÖNETMEN

Justine Triet

Martin Scorsese

Christopher Nolan

Jonathan Glazer

Yorgos Lanthimos

EN İYİ FİLM

American Ficiton

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

The Zone of Interest

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

Zone of Interest

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO