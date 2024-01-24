Oscar adayları açıklandı! 2024 Oscar adayları kimler oldu?
Bu yıl 96. kez düzenlenecek Oscar Ödülleri'nde adaylar açıklandı. 2024 Oscar adayları kimler olduğu gündeme geliyor. Ödüller, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Theatre'da gerçekleşen görkemli törenle 10 Mart'ta sahiplerini bulacak. Peki, 2024 Oscar adayları kimler oldu?
2024 Oscar adayları kimler olduğu gündeme geliyor. 96. kez düzenlenecek olan ödül törenin sunuculuğunu ise ünlü komedyen Jimmy Kimmel yapacak. Oscar adayları açıklanmasının ardından, bu yıl Oscar adayları kimler olduğu merak ediliyor. 2024 Oscar adayları kimler oldu? Detaylar haberimizdedir…
2024 OSCAR ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bu yıl 96. kez düzenlenecek Oscar Ödülleri'nde adaylar açıklandı. Yönetmen koltuğunda Christopher Nolan'ın oturduğu Oppenheimer filmi 13 dalda aday gösterildi.
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
- Sterling K. Brown
- Robert De Niro, Killers Of The Flower Moon
- Robert Downey Jr., Oppenheimer
- Ryan Gosling, Barbie
- Mark Ruffalo, Poor Things
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
- Barbie
- Killers of the Flower Moon
- Napoleon
- Oppenheimer
- Poor Things
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
- El Conde
- Maestro
- Dolunay Katiller
- Oppenheimer
- Poor Things
EN İYİ ERKEK OYUNCU
- Bradley Cooper
- Colman Domingo
- Paul Giamatti
- Cillian Murphy
- Jeffrey Wright
EN İYİ KADIN OYUNCU
- Annette Bening, Nyad
- Lily Galdstone
- Sandra Hüller
- Carey Mulligan
EN İYİ YÖNETMEN
- Justine Triet
- Martin Scorsese
- Christopher Nolan
- Jonathan Glazer
- Yorgos Lanthimos
EN İYİ FİLM
- American Ficiton
- Anatomy of a Fall
- Barbie
- The Holdovers
- Killers of the Flower Moon
- Maestro
- Oppenheimer
- Past Lives
- The Zone of Interest
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
- American Fiction
- Barbie
- Oppenheimer
- Poor Things
- Zone of Interest
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
- Anatomy of A Fall
- The Holdovers
- Maestro
- May December
- Past Lives