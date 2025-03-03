Oscar 2025 kazananlar! 97. Oscar ödüllerini kimler aldı?

2025 Oscar kazananları merak ediliyor. Bu yılın en prestijli ödüllerinden En İyi Film Ödülü, büyük beğeni toplayan Anora filmine verildi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü de Anora filmindeki performansıyla Mikey Madison'a gitti. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise Adrien Brody'nin The Brutalist filmindeki rolüyle oldu. En İyi Yönetmen Ödülünü ise başarılı yönetmen Sean Baker kazandı. Peki, 97. Oscar ödüllerini kimler aldı? İşte detaylar!

OSCAR 2025 KAZANANLAR

İşte 97'nci Oscar Ödülleri'nde en iyiler:

En iyi film: Anora (Sean Baker)

En iyi erkek oyuncu: Adrien Brody (The Brutalist)

En iyi kadın oyuncu: En iyi kadın oyuncu: Mikey Madison (Anora)

En iyi yönetmen: Sean Baker

En iyi uluslararası film: I'm Still Here ( Brezilya: Walter Salles)

En iyi orijinal senaryo: Anora (Sean Baker)

En iyi uyarlama senaryo: Peter Straughan (Conclave)

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)

En iyi yardımcı kadın oyuncu: En iyi yardımcı kadın oyuncu: Zoe Saldana (Emilia Perez)

En iyi uzun metrajlı animasyon film: Flow (Gints Zilbalodis, Gregory Zalcman, Ron Dyens, Matiss Kaza)

En iyi kısa animasyon: In the Shadow of the Cypress (Shirin Sohani ve Hossein Molayemi)

En iyi kostüm tasarımı: Paul Tazewell (Wicked)

En iyi makyaj ve saç tasarımı:Marilyne Scarselli, Pierre Olivier Persin, Stephanie Guillon (The Substance)

En iyi kurgu: Anora (Sean Baker)

En iyi yapım tasarımı: Wicked (En iyi yapım tasarımı: Wicked ( Nathan Crowley, Lee Sandales)

En iyi orijinal şarkı: Emilia Perez (El Mal- (Clément Ducol, Jacques Audiard, Camille Dalmais)

En iyi kısa belgesel: The Only Girl In The Orchestra (Molly O'Brian, Lisa Remington)

En iyi uzun metraj belgesel film: No Other Land (Rachel Szor, Hamdan Ballal, Basel Adra, Yuval Abraham)

En iyi ses: Dune Part 2 ( Richard King, Gareth John, Ron Bartlett)

En iyi görsel efekt: Dune Part 2 (Stephen James, Rhys Salcombe, Paul Lambert, Gerd Nefzer)

Live Action Kısa Metraj: I'm Not A Robot (Victoria Warmerdam, Trent)

En iyi sinematografi: Lol Crawley (The Brutalist)

En iyi müzik: The Brutalist (Daniel Blumberg)