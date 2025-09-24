Örümcek-Adam setinde kaza! Örümcek-Adam'ın vizyon tarihi değişecek mi? Filmin gidişatı ne olacak?

Marvel hayranlarının büyük heyecanla beklediği Spider-Man: Brand New Day filminin çekimleri, setten gelen üzücü bir haberle sekteye uğradı. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada ve sinema çevrelerinde filmin vizyon tarihinin ertelenip ertelenmeyeceği, yapım sürecinin nasıl etkileneceği ve Örümcek-Adam serisinin geleceği gibi sorular gündeme geldi. Filmin gidişatı ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÖRÜMCEK-ADAM FİLM SETİNDE NE OLDU?

Örümcek-Adam: Brand New Day setinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Başrol oyuncusu Tom Holland, çekimler sırasında yaşadığı bir talihsizlik sonucu beyin sarsıntısı geçirdi. Yaşanan bu sağlık problemi sonrası yapım ekibi, oyuncunun dinlenmesi ve tedavisinin sağlıklı şekilde tamamlanması için çekimlere bir haftalık ara verme kararı aldı.

ÖRÜMCEK-ADAM'IN VİZYON TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ?

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, çekimlere 29 Eylül tarihinde yeniden başlanması planlanıyor. Sette yaşanan bu kısa süreli aksaklığın, filmin 31 Temmuz 2026 olarak açıklanan vizyon tarihini etkilemeyeceği ifade edildi.

Londra'daki Pinewood Stüdyoları'nda yaşanan olayda başka bir yaralanma yaşanmadığı belirtilirken, Tom Holland'ın tedbir amaçlı dinlendirildiği aktarıldı. Ünlü oyuncunun sağlık durumu iyi; Deadline, yapılan kontrollerin ardından hastane yatışı gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını yazdı.

Geçtiğimiz ay, yapım şirketi Sony, prodüksiyonun başladığını duyurmak adına Glasgow'da çekilen kısa bir video yayınlamıştı. Görüntülerde, Holland'ın Örümcek-Adam kostümüyle tankın üzerine indiği etkileyici bir aksiyon sahnesi yer alıyordu.

Holland, söz konusu videoda duygularını şu sözlerle ifade etmişti:

"Kostümü giymek bu kez farklı hissettiriyor. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Umarım doğru şekilde yaparım."

ÖRÜMCEK-ADAM FİLMİ OYUNCU KADROSU