Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2024-2025 Ortaokula kayıt günleri hangi tarihte başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için kayıtlar tamamlandı. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokula gidecek binlerce öğrenci, yeni eğitim yılı için heyecanla bekliyor ve hangi sınıfa gideceklerini merak ediyor. Ortaokula kayıt günleri hangi tarihte başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıtları, MERNİS adres bilgileri kullanılarak başvuru gerektirmeden e-Okul üzerinden tamamlandı. Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin hangi sınıfa gideceği, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre ağustos ayının son haftasında belirlenecek. Aynı tarihlerde, ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin sınıf öğretmenleri de açıklanacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2024?

2024-2025 eğitim öğretim yılı için okullar, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü açılacak.

İlk ara tatil 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında, yarıyıl tatili ise 20-31 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve ikinci ara tatil 31 Mart-4 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.