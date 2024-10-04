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Ortaöğretim KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ortaöğretim KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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KPSS lise sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan takvimin ardından adaylar son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. KPSS sınav sonuçları ekranında adayların Genel Kültür- Genel Yetenek bölümünden doğru-yanlış cevap sayıları ve puan bilgisi yer alacak. Peki, Ortaöğretim KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kpss ortaöğretim sınav sonuçları için gözler sonuc.osym.gov.tr adresine çevrildi. KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül'de düzenlenirken sınavların tamamlanmasının üzerinden iki hafta geçti. Peki, Ortaöğretim KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM NEDİR?

Ortaöğretim KPSS, ortaöğretim mezunu adayların katıldığı bir sınavdır. Ortaöğretim, Türkiye'de lise veya dengi okullardan mezun olan kişilerin aldığı bir eğitim düzeyidir. Ortaöğretim KPSS sınavı, adayların genel yetenek ve genel kültür alanlarında bilgi ve becerilerini ölçmeyi amaçlar.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da sınava 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğunu, başvuranlardan 900 bin 148'inin kadın, 964 bin 719'unun ise erkek adaylardan oluştuğunu bildirdi.

Sınava katılan adayların 18-23 yaş aralığında yoğunlaştığını kaydeden Ersoy, en yoğun başvurunun İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir'den yapıldığı ifade etti.

KPSS P94 PUANI İLE NERELERE BAŞVURULUR?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların KPSS P94 puanı belli olacak. KPSSP94 puan türü Devlet kurum ve kuruluşlarına yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için kullanılıyor.

KPSS ortaöğretim puanıyla çeşitli üniversiteler, enstitüler, bakanlıklar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve diğer birçok kamu kurumu alım yapıyor

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

Ortaöğretim düzeyinde düzenlenen KPSS oturumları 2 yıl da bir yapıldığından adaylar sınavlara yoğun ilgi gösteriyor. Sınav sonuçlarıyla birlikte adaylar 2 yıl boyunca tercih yapabilecek.

KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül'de tamamlanırken yayınlanan takvime göre sonuçlar 4 Ekim cuma günü açıklanacak.

ÖSYM tarafından paylaşılan takvimde herhangi bir saat bilgisi yer almazken sonuçların yoğunluk oluşmaması açısından sabah erken saatlerde duyurulması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 4 Ekim tarihinde KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ORTAÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 15 Eylül 2024'de düzenlenen 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra AİS (Aday İşlemleri) sayfası üzerinden ilan edilecek. Buna göre; 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim 2024 Cuma günü açıklanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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