Ortaöğretim KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonucunda alınan puanla kamu kurum ve kuruluşlarına atanabilmek, adayların aldıkları puanların yanı sıra açık kadro sayısına, başvuru yoğunluğuna ve tercihlerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Peki, Ortaöğretim KPSS 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye girilir?

ORTAÖĞRETİM KPSS 50,55,60,65,70,75,80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

ÖSYM, geçtiğimiz dönemde KPSS tercihlerini kabul ederek yerleştirme işlemlerini gerçekleştirmiş ve atama puanlarını erişime açmıştır. KPSS ortaöğretim atama puanları, kadro ve illere göre farklılık göstermektedir. Atama sürecinde alınan puanların hangi şehir ve kadrolara göre değiştiğini incelemek için, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak önceki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz. Bu veriler, gelecekteki tercihlerinizi yaparken daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.

KPSS ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS B GRUBU KADRO NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yönetmelik'te, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir.