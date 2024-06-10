Ortalama 70 olunca teşekkür alınır mı? Kaç puanla teşekkür alınır? 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 puanla teşekkür alınır mı?

Kaç puanla taktir ve teşekkür belgesi alınır öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Taktir puan aralığı kaçtır? Teşekkür puan aralığı kaçtır? Kaç puanla taktir alınır? Ortalama 70 olunca teşekkür alınır mı? Taktir hesaplama! Kaç puanla teşekkür belgesi alınır? Teşekkür belgesi hesaplama! Onu belgesi verilecek mi? 2021 taktir ve teşekkür belgesi hesaplama ve sorgulama!

KAÇ PUANLA TAKTİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ ALINIR?

70,00 - 84,99 puan aralığında Teşekkür belgesi alırlar.

85,00 - 100 puan aralığında olanlar Takdir belgesi alırlar.

KAÇ PUANLA TEŞEKKÜR ALINIR?

70-85 puan aralığında teşekkür belgesi alınır. Eğer ortalamanız 69 ise veya 69.6, 69.7, 69.8 vb. notlar ise yukarı yuvarlanmıyor. Yani daha doğrusu taktir ve teşekkür belgelerinde küsüratlı sayılar yukarı yuvarlanmamaktadır.

OKULLARDA VERİLEN BELGELER VE PUAN ARALIKLARI

Takdir Belgesi:

Birinci dönem sonunda ve ikinci dönem sonunda dönem sonu başarı puanı 85,00 ve daha üstü olan öğrenciler almaya hak kazanır. Her iki dönemde ayrı ayrı ödüllendirme yapılır. 5 günden fazla özürsüz devamsızlık halinde puanı yetse dahi öğrenciye takdir belgesi verilmez.

Teşekkür Belgesi:

Birinci dönem sonunda ve ikinci dönem sonunda dönem sonu başarı puanı 70,00 ve 84,99 arasında olan öğrenciler almaya hak kazanır. Her iki dönemde ayrı ayrı ödüllendirme yapılır. 5 günden fazla özürsüz devamsızlık halinde puanı yetse dahi öğrenciye takdir belgesi verilmez.

Onur Belgesi:

Puan şartına bakılmaksızın MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği'nin 9.Maddesinde belirtilen şartları taşıyan öğrencilere ders yılının sonunda verilir.

Üstün başarı belgesi:

Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminlerinde takdir belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.

Başarı belgesi:

Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün dönemlerinde Teşekkür Belgesi ya da kimi dönem Takdir Belgesi kimi dönem Teşekkür Belgesi alan öğrenci Başarı Belgesi ile ödülledirilir.

KAÇ ORTALAMA İLE HANGİ BELGE ALINABİLİR?

Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere;

a) Teşekkür belgesi,

b) Takdir belgesi,

c) Onur belgesi,

ç) Üstün başarı belgesi verilir.

Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme:

1- Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

2- Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.

Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi:

1- Ödül takdir edilirken öğrencinin;

a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu,

b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı,

c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığı gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

2- Ödül belgeleri; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin katıldığı bir ortamda törenle öğrencilere ya da velilerine verilir.

3- Onur ve iftihar listeleri, ders kesiminde okul yönetiminin uygun göreceği bir günde öğrencilerin huzurunda, ayrı ayrı okunur ve daha sonra okulda herkesin görebileceği bir yere fotoğraflı olarak takip eden ders yılı süresince ayrı ayrı asılır.