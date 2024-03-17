Orhan Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kulu Belediye Başkan adayı Orhan Yüksel kaç yaşında, nereli?
Orhan Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Orhan Yüksel kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan Orhan Yüksel hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Orhan Yüksel'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Orhan Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kulu Belediye Başkan adayı Orhan Yüksel kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ORHAN YÜKSEL KİMDİR?
Orhan Yüksel Konya - Kulu Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Konya - Kulu Belediye Başkan adayı Orhan Yüksel müteahhittir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.