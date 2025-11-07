Haberler

Orhan Gazi Erdoğan kimdir? Orhan Gazi Erdoğan neden tutuklandı?

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'Veri Uygulaması' soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan, savcılıkta tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı. Peki, Orhan Gazi Erdoğan kimdir? Orhan Gazi Erdoğan neden tutuklandı, hakkındaki suçlamalar neler? Olayın detayları haberimizde!

Son dönemde Türkiye gündemini sarsan dijital veri skandalının merkezinde CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan yer alıyor. Peki, Orhan Gazi Erdoğan kimdir? Orhan Gazi Erdoğan neden tutuklandı, hakkındaki suçlamalar neler? Detaylar haberimizde!

ORHAN GAZİ ERDOĞAN KİMDİR?

Orhan Gazi Erdoğan, adli ve idari kayıtlarda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilgi İşlem Sorumlusu olarak bilinen bir isimdir. Özellikle dijital veriler, seçim sandık bilgileri ve belediyeye ait uygulamalar üzerinden yürütülen işlemlerle ilgili sorumluluk üstlendiği ileri sürülmektedir.

Erdoğan, CHP Bilgi İşlem biriminde görev yapmış ve dijital veri yönetimi konularında çalışmıştır.

Medyada öne çıkan konu, İstanbul'da kullanılan İstanbul Senin ve İBB Hanem uygulamaları aracılığıyla milyonlarca kullanıcının verilerinin işlendiği ve bazı verilerin yurt dışına sızdırıldığı iddialarıdır.

Erdoğan, bu bağlamda, söz konusu verilerin hukuka aykırı şekilde aktarılmasında koordinatör veya sorumlu düzeyde yer almakla suçlanmaktadır.

Bu bilgiler doğrultusunda Orhan Gazi Erdoğan, dijital veri yönetimi, kamu uygulamaları ve seçim sandığı verileri bağlamında kamuoyunda adı geçen bir aktör olarak öne çıkmaktadır.

ORHAN GAZİ ERDOĞAN NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden yaklaşık 4,7milyon kullanıcının kişisel verileri ve konum bilgilerinin iki ayrı ülkeye gönderildiği tespit edilmiştir.

