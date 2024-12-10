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Orhan Ekren kimdir, bulundu mu? İngiltere'de kaybolan Orhan Ekren nerede?

Orhan Ekren kimdir, bulundu mu? İngiltere'de kaybolan Orhan Ekren nerede?
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Orhan Ekren kimdir? Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, üyesi Prof. Dr. Orhan Ekren'in 26 Kasım'dan bu yana İngiltere'de kayıp olduğunu açıkladı. Peki, Orhan Ekren bulundu mu, nasıl kayboldu?

Orhan Ekren nerede, bulundu mu ve ne zaman kayboldu soruları gündeme geliyor. İngiliz güvenlik birimleri, Orhan Ekren'i bulmak için arama çalışmalarına devam ediyor. Orhan Ekren kimdir, nerede görev yapıyor? Detaylar haberimizdedir…

ORHAN EKREN BULUNDU MU?

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi üyesi Prof. Dr. Orhan Ekren'in, 26 Kasım'dan bu yana İngiltere'de kayıp olduğu bildirildi. İngiliz güvenlik güçlerinin Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğu öğrenilen Ekren'i arama çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin değerli üyelerinden biri olan ve Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Orhan Ekren'den, 26 Kasım 2024 tarihinden bu yana haber alınamamaktadır. Bu üzücü durumla ilgili olarak, İngiltere'deki emniyet güçlerinin arama çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürdüğü ve Londra Konsolosluğu'nun sürece aktif bir şekilde dahil olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Odamız, süreci yakından takip etmekte ve yetkili mercilerle sürekli iletişim halinde bulunmaktadır. Değerli üyemiz Prof. Dr. Orhan Ekren'in bir an önce sağ salim bulunmasını umut ediyoruz. Bu süreçte arama çalışmalarına katkıda bulunan tüm resmi kurumlara teşekkür eder, gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtmek isteriz. Prof. Dr. Orhan Ekren'in ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve destek dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Orhan Ekren kimdir, bulundu mu? İngiltere'de kaybolan Orhan Ekren nerede?

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