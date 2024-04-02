Organize İşler oyuncuları! Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi hangi kanalda? Konusu nedir, oyuncuları kim? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti!

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ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Organize İşler Sazan Sarmalı, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI OYUNCULARI VE KADROSU

Organize İşler filminin devam halkası olan yapımın senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan'a ait. Filmin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı gibi isimler yer alıyor.

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı Yönetmen: Yılmaz Erdoğan

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı Tür: Komedi

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı Yapım Yılı: 2018 (121 dk)

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı Vizyon Tarihi: 1 Şubat 2019 Cuma

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı Senaryo: Yılmaz Erdoğan

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı Oyuncuları:

• Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

• Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)

• Ezgi Mola (Lerzan Berrak)

• Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)

• Bensu Soral (Nazlı Noyan)

• Okan Çabalar

• Ahmet Mümtaz Taylan

• Mahir İpek

• Atakan Çelik

• Erdem Baş

• Ersin Korkut

• Güven Kıraç

• Ekin Türkmen

• Ata Demirer

HANGİ KANALDA?

Film bu akşam STAR TV ekranlarında yayınlanacak.