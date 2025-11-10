Organize İşler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Organize İşler filmi ne zaman, nerede çekildi?

Televizyon ekranlarında yeniden seyirciyle buluşan Organize İşler, ustalıkla işlenmiş senaryosu ve sürükleyici anlatımıyla dikkat çekiyor. İzlemeyi düşünenler için filmin hikayesi, karakterleri ve oyuncu kadrosu ayrı bir merak konusu. Seyirciyi eğlenceli bir suç-komedi atmosferine taşıyan film, mizah dolu sahneleri ve unutulmaz performanslarıyla izleyenlere keyifli dakikalar sunuyor.

ORGANİZE İŞLER FİLMİNİN KONUSU

İstanbul'un arka sokaklarında oto hırsızlığı yapan bir çetenin hikayesini konu alan Organize İşler, suç, komedi ve dram unsurlarını bir arada sunar. Çete reisi Asım Noyan (Yılmaz Erdoğan), bir gün bir kovalamaca sırasında intihar etmek üzere olan bir adamın evine sığınır. Onun hayatını kurtardığına inanan Asım, bu kişiyi hırsızlık işine dahil etmeye karar verir. Ancak, bu kararın hem kendi hem de çevresindekiler için büyük bir hata olduğunu kısa sürede anlayacaktır. Film, dolandırıcılık dünyasının iç yüzünü kara mizah unsurlarıyla ele alırken, aynı zamanda İstanbul'un renkli karakterleriyle bezeli bir şehir portresi çizer.

ORGANİZE İŞLER FİLMİNİN OYUNCULARI VE KADROSU

• Yılmaz Erdoğan – Asım Noyan

• Tolga Çevik – Süpermen Samet

• Demet Akbağ – Nuran Ocak

• Altan Erkekli – Yusuf Ziya Ocak

• Özgü Namal – Umut Ocak

• Cem Yılmaz – Müslüm Duralmaz

• Erdal Tosun – Üzeyir Kavak

• Tuncer Salman – Tugay Selimoğlu

• Öner Erkan – Silvio

• Ebru Akel – Nilüfer

• Başak Köklükaya – Nergis

• Berfin Erdoğan – Nazlı

• Salih Kalyon – Cemil

• Cezmi Baskın – İzzet Ayna

• Nazmi Kırık – Hıdır Duralmaz

• Neslihan Yeldan – Lalezar

• Deniz Erdoğan – Mıcır Duralmaz

• Ersin Korkut, Ezgi Mola, Rıza Kocaoğlu, Sarp Apak, Hande Dane, Vural Çelik, Suzan Kardeş, Berrak Tüzünataç gibi birçok başarılı oyuncu da filmde yer almaktadır.

Filmin geniş kadrosu, her biri farklı bir karakterle İstanbul'un suç, mizah ve trajedi dolu atmosferini yansıtmaktadır.

ORGANİZE İŞLER FİLMİNİN ÇEKİLDİĞİ YERLER VE YAPIM SÜRECİ

Organize İşler'in çekimleri yaklaşık 7,5 hafta sürmüştür ve film için 150 kişilik bir ekip görev almıştır. Çekimler İstanbul'un farklı bölgelerinde, 26 farklı mekanda gerçekleştirilmiştir.

Asım Noyan karakterine ait ev sahneleri için, 1500 metrekarelik bir otopark alanı 250 metrekarelik bir eve dönüştürülmüştür. Bu özel set tasarımı, Yaşar Kartoğlu liderliğindeki ekip tarafından hazırlanmıştır.

Cem Yılmaz'ın canlandırdığı Müslüm Duralmaz karakterine ait sahneler, Saklıköy Country Club'ta çekilmiştir. Filmdeki unutulmaz tabut sahnesi ise İzmir Ege Mahallesi'nde çekilerek gerçekçi bir atmosfer oluşturulmuştur.