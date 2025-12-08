Ordu Perşembe'de 6. Hamsi Festivali Gerçekleşti: 7 Ton Balık Tüketildi

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği organizasyon, çevre illerden gelen vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Izgaraların başına geçen ekipler, festival boyunca katılımcılara 7 ton hamsi, mısır ekmeği, pancar çorbası ve cevizli helva ikram etti.

Denizde Flyboard Şovu Yapıldı

Festival alanında kurulan sahnede yerel sanatçılar konser verirken, halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Etkinliğin en ilgi çeken anlarından biri ise itfaiye ekiplerinin denizde gerçekleştirdiği flyboard performansı oldu.

Mehmet Hilmi Güler: Seyir Terası Geliyor

Etkinlikte konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe'nin mavi bayraklı plajlarıyla turizmde öne çıktığını vurguladı. Güler, "İlçemizin tepe noktasına, deniz ve şehir manzarasının görüleceği bir seyir terası kazandıracağız" dedi.

Şehir Dışından Yoğun Katılım

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ise festivalin bölgesel bir nitelik kazandığını ifade etti. Albayrak, İstanbul, Samsun ve Tokat gibi şehirlerden gelen misafirlerin ilçe turizmine katkı sağladığını belirtti. Etkinlik, yöresel kültür temalı bilgi yarışmasıyla sona erdi.