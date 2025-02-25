Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Ordu ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Ülkemizin genelinde kar yağışlı hava hakim. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde etkili yağışlar var. Peki, Ordu okullar tatil mi SON DAKİKA? 26 Şubat Çarşamba Ordu okul yok mu (Ordu Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

ORDU OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat Çarşamba günü Ordu il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risklere karşı birçok ilçede okullar tatil edildi.

Kar yağışı sonrası don ve buzlanmanın etkili olduğu ilçeler arasında Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçeleri bulunuyor. Bu ilçelerde okullar tamamen tatil edilirken, bazı ilçelerde ise kısmi tatil kararı alındı.

Altınordu ilçesinde Eyüplü, Bayadı, Saraycık, Kökenli, Öceli, Gerce, Gökömer, Cumhuriyet, Yağızlı, Fatma Mağden ve Karacaömer ilkokul ve ortaokulları, ayrıca taşımalı eğitim kapsamındaki tüm temel eğitim ve özel eğitim öğrencileri için okullar tatil edildi.

Fatsa ilçesinde Geyikçeli, Aslancami, Ilıca, Hatipli, İslamdağ, Kulak, Meşebükü, Demirci, Hasan Yahşi, Yalıköy, Bolaman ilkokul ve ortaokulları, Bolaman Anadolu Lisesi, Fatsa Anadolu Lisesi ve Yassıtaş Özel Eğitim Meslek Okulu ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için de tatil kararı alındı.



Ordu HAVA DURUMU



METEOROLOJİ UYARDI

Rize ve Artvin ile Ardahan'ın Batısında Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in doğusunda etkisi azalan kar yağışlarının, bu gece saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başlayacağı ve Perşembe (27.02.2026) sabah saatlerine kadar Rize'nin doğusu, Artvin'in merkez ve kuzey ilçeleri ile Ardahan'ın batısında kuvvetli(10-20 cm) yer yer yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve dolayı, tipi, çığ riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

26 ŞUBAT HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLİ?

ORDU

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 26 Şubat Çarşamba günü 14 ilçede tamamen, diğerlerinde de kısmen okullar tatil edildi.