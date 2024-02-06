Optik Dünyası: Renkli Lens Arenasında 22 Yıllık Bir Başarı Hikayesi

Yanık, sektöre olan tutkusunu 2005 yılında www.lensoptik.com.tr online satış sitesini hayata geçirerek bir adım daha ileri taşıdı. Ancak sadece online satışla yetinmeyen iş adamı, 2012 yılında dünyaca ünlü Solotica markasını Türkiye'ye getirerek uluslararası alanda da etkileyici bir varlık gösterdi.

Girişimci ruhu sadece bu kadarla sınırlı kalmadı. 2017 yılında kendi gözlük fabrikasını kuran Yanık, üretim süreçlerini kontrol etme konusundaki kararlılığını ortaya koydu. Böylece Optik Dünyası, sadece satış değil, aynı zamanda üretimde de söz sahibi olma başarısını elde etti.

2018 yılı, firmanın renkli lens üretimine adım attığı bir yıl oldu. La Bella markası, kullanıcılarına estetik ve konforu aynı anda sunarak sektörde fark yaratmayı başardı. Bu başarı, 2020'de El Amore ve 2021'de Iconic renkli lensleriyle daha da genişledi. Renkli Lens kullanıcılarının beklentilerine yönelik her zaman yeni geniş renk yelpazesi ile memnun etmeye devam ediyor.

Optik Dünyası'nın dikkat çeken bir diğer başarısı, 2022 yılında piyasaya sunduğu özel nemlendirici özelliklere sahip La Bella Soft Clear şeffaf lensleri oldu. Kullanıcıların beğenisine sunulan bu ürün, sektörde öne çıkan yenilikler arasında yer aldı. 2024 Mart ayında ise yeni lansman ürünü La Bella One Daygünlük lens tercihi olanların hizmetine sunulacak

Firma, sadece ürün kalitesi ve çeşitliliği ile değil, aynı zamanda uluslararası arenada da başarı elde etmiş durumda. Dubai Vision X Optik Fuarı'nda "En Başarılı Renkli Lens" unvanını alarak, La Bella markasını 22 ülkeye ihraç etme başarısını gösterdi.

Her yıl dünyanın farklı bölgelerinde düzenlenen önemli fuarlara katılarak sektördeki yenilikleri takip eden Optik Dünyası, Türkiye'yi kontakt lens pazarında dünya çapında bir değer katan oyuncu olarak konumlandırmak istiyor.