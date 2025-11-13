Onur Ünlü kimdir? Onur Ünlü kaç yaşında, nereli, evli mi?

Türk sinemasının en özgün ve üretken isimlerinden biri olan Onur Ünlü, hem senarist hem yönetmen kimliğiyle çağdaş Türk televizyon ve sinemasına damga vurmuştur. Peki, Onur Ünlü kimdir? Onur Ünlü kaç yaşında, nereli? Onur Ünlü hiç evlendi mi? Detaylar haberimizde...

ONUR ÜNLÜ KİMDİR?

Türk sinemasının kendine has anlatım diliyle tanınan isimlerinden biri olan Onur Ünlü, 24 Haziran 1973 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. Yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu ve şair kimliğiyle tanınan Ünlü, Türk televizyon ve sinema tarihinde özgün üslubuyla fark yaratan bir sanatçıdır.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi'nde İletişim Bilimleri üzerine yüksek lisans yapan Ünlü, hem akademik hem de sanatsal üretkenliğiyle dikkat çekmiştir.

Sanat yolculuğuna şiirle başlayan Onur Ünlü, "Ah Muhsin Ünlü" mahlasıyla yazdığı şiirlerle edebiyat dünyasında tanınmış, sonrasında kamera arkasına geçerek Türk televizyon tarihinin en sıra dışı projelerine imza atmıştır. Absürt, felsefi ve ironik bir sinema dili kurarak izleyiciyi hem güldürüp hem düşündüren yapımlarıyla Türk sinemasında yeni bir soluk yaratmıştır.

ONUR ÜNLÜ KAÇ YAŞINDA?

24 Haziran 1973 doğumlu olan Onur Ünlü, 2025 yılı itibarıyla 51 yaşındadır. Ünlü, yarım asrı aşan yaşamında hem edebiyat hem sinema alanında üretkenliğini sürdürmekte ve hâlâ aktif olarak projeler üretmektedir.

Kariyerine 1990'ların sonunda adım atan Ünlü, 2000'lerden itibaren Türk televizyonunun en dikkat çekici yapımlarının yaratıcılarından biri haline gelmiştir.

ONUR ÜNLÜ NERELİ?

Onur Ünlü, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğmuştur. Anadolu'da başlayan yaşam yolculuğunu, üniversite eğitimiyle birlikte İstanbul'a taşımış ve sinema dünyasında bu şehirde kök salmıştır. İzmitli olması, onun karakterlerindeki "taşra ruhu" ve "sıra dışı insan portreleri" üzerinde etkili olmuştur. Ünlü'nün eserlerinde sık sık küçük şehirlerin atmosferine, insanın iç dünyasına ve toplumsal yabancılaşmaya dair izler görülür.

ONUR ÜNLÜ EVLİ Mİ?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Onur Ünlü hiç evlenmemiştir ve hâlen bekardır.

Ünlü, özel hayatını her zaman gözlerden uzak yaşamayı tercih eden bir sanatçıdır. Bununla birlikte, 2018 yılında kendisinden 19 yaş küçük olan başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü ile yaşadığı ilişki uzun süre magazin gündeminde yer almıştır.

Beş yıla yakın süren bu ilişki 2023 yılında sona ermiş, ayrılığın ardından Ünlü'nün yeni bir ilişki yaşadığına dair bir bilgi kamuoyuna yansımamıştır. Sanatçı, röportajlarında özel hayatından çok, üretim süreçleri ve sanat anlayışı üzerine konuşmayı tercih etmektedir.

ONUR ÜNLÜ DİZİ VE FİLMLERİ

Onur Ünlü, hem televizyon hem sinemada alışılmış kalıpların dışında işler üretmiş bir isimdir. Kendi sinema evrenini oluşturan Ünlü'nün eserlerinde; kara mizah, metafizik sorgulamalar, toplumsal taşlamalar ve absürd karakterler sıkça yer alır.

Öne Çıkan Dizileri

Leyla ile Mecnun (2011 – 2013): Türk televizyon tarihinin en sevilen absürt komedi dizilerinden biri olarak kabul edilir. Hem mizahı hem de derin felsefi alt metinleriyle kült statüsüne ulaşmıştır.

Şubat (2012 – 2013): Toplumsal eleştiriyi fantastik bir atmosferle birleştiren, Ünlü'nün sinema dilini dizi formatında yansıttığı bir yapımdır.

Ben de Özledim (2013): "Leyla ile Mecnun" ekibinin hikâyesini meta düzlemde anlatan deneysel bir dizi olarak dikkat çekmiştir.

Şeref Bey (2021): BluTV için çekilen kara mizah türündeki dizide yönetmenlik koltuğunda oturmuştur.

Öne Çıkan Filmleri

Polis (2006): Ünlü'nün sinemadaki ilk büyük yönetmenlik denemesidir. Kara mizah ve aksiyonu harmanlayan özgün bir yapımdır.

Güneşin Oğlu (2008): İnsan ruhu ve kimlik kavramını hicivle harmanlayan, felsefi alt metinli bir film.

Beş Şehir (2009): İnsan ilişkilerinin kırılgan yapısını absürt bir dille anlatır.

Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013): Türk sinemasında kara mizahın, romantizmin ve varoluşçu felsefenin iç içe geçtiği nadir örneklerden biridir.

İtirazım Var (2014): Toplumsal eleştiriyi, dini temalar üzerinden ironik bir biçimde işleyen başarılı bir kara komedi filmidir.

Kırık Kalpler Bankası (2015): Shakespeare'in "Romeo ve Juliet" eserinden esinlenerek çekilmiş modern bir uyarlamadır.

Bomboş (2022): Modern dünyanın anlamsızlığını mizahi bir perspektifle ele alan yapım, Ünlü'nün olgunluk dönemi işlerinden biri olarak öne çıkar.