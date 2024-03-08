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Onur Soytürk kimdir? CHP İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Onur Soytürk kaç yaşında, nereli?

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CHP İstanbul-Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Onur Soytürk kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Onur Soytürk kimdir? CHP İstanbul-Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Onur Soytürk kaç yaşında, nereli?

Onur Soytürk kimdir? CHP İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Onur Soytürk kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul-Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Onur Soytürk kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Onur Soytürk kimdir? CHP İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Onur Soytürk nereli? Detaylar haberimizdedir…

ONUR SOYTÜRK KİMDİR?

Onur Soytürk, Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden 2004 yılında mezun oldu. Kariyerine 2005 yılında İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi'nde (İMP) başlayan Soytürk, İstanbul'un çevre düzeni planlarının oluşturulma sürecinde önemli roller üstlendi. Netcad firmasında 2006-2009 yılları arasında GIS uzmanı olarak çalıştıktan sonra, 2009-2011 yıllarında Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde şehir plancısı olarak görev aldı. 2011-2012 yılları arasında Amplio şirketinde Gayrimenkul Geliştirme Müdürü olarak çalıştı. 2012 yılından bu yana Kentsel Yenileme Merkezi şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere birçok il ve ilçenin kentsel dönüşüm projelerinde yer aldı.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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