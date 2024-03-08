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Onur Emrah Yıldız kimdir? CHP İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız kaç yaşında, nereli?

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CHP İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız kaç yaşında, nereli? Onur Emrah Yıldız, CHP'nin İzmir Çiğli Belediye Başkan adayıdır. Hayatı, kariyeri ve politik yolculuğu hakkında bilgiler merak konusu oldu. Kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İzmir Çiğli Belediye Başkan adayı ise Onur Emrah Yıldız oldu. Onur Emrah Yıldız kimdir? Onur Emrah Yıldız nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ONUR EMRAH YILDIZ KİMDİR?

Onur Emrah Yıldız, 1986 yılında İzmir Çiğli'de doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ise Sivas'ta Çevre Mühendisi olarak almıştır.

İnşaat sektöründeki kariyerine aile şirketinde yönetici olarak başlayan Yıldız, 2009-2012 yılları arasında Çiğli'deki çeşitli mahallelerde konut inşa projelerine imza atmıştır. Kamu hizmetine olan katkıları ise 2012 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde başlamıştır. 2019 yılında Dereler Bakım ve Körfez Tarama Şube Müdürü olarak atanmış ve 2021 yılında metropol ilçelerden sorumlu Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı görevine getirilmiştir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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