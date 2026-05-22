Onikişubat Belediyesi’nden genç çiftlere büyük destek: Önsen’e ikinci kır düğün salonu geliyor

Onikişubat Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Hanifi Toptaş öncülüğünde hayata geçirilen ve kısa sürede yoğun ilgi gören Kavlaklı Kır Düğün Salonu’nun ardından ilçeye ikinci kır düğün salonu kazandırılıyor.Önsen Mahallesi’nde yapımına başlanan modern tesisin bin kişilik kapasitesiyle özellikle genç çiftlerin en özel günlerine ev sahipliği yapması planlanıyor. Belediye yetkilileri, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

KAVLAKLI’DAKİ YOĞUN İLGİ YENİ YATIRIMI BERABERİNDE GETİRDİ

Onikişubat Belediyesi tarafından daha önce hizmete sunulan Kavlaklı Kır Düğün Salonu’nun kısa sürede büyük ilgi görmesi ve rezervasyonların neredeyse tamamen dolması üzerine ikinci tesis için çalışma başlatıldı. Özellikle düğün organizasyonlarında artan maliyetler nedeniyle zorlanan genç çiftlere destek olmayı amaçlayan belediye, uygun fiyatlı ve modern sosyal tesis yatırımlarını artırma kararı aldı. Bu kapsamda Önsen Mahallesi’nde yükselen yeni kır düğün salonunun hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli bir ihtiyaca cevap vermesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ve 2026-2035 yıllarını kapsayan “Aile ve Nüfus 10 Yılı” vizyonu kapsamında değerlendirilen proje, aile yapısının güçlendirilmesi ve gençlerin evlilik süreçlerinin desteklenmesi açısından da ayrı bir önem taşıyor.

MODERN TASARIMIYLA BÖLGENİN YENİ SOSYAL YAŞAM MERKEZİ OLACAK

Doğayla iç içe şekilde tasarlanan 1000 kişilik kır düğün salonu, modern mimarisi ve geniş kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor. Açık hava konseptiyle planlanan tesiste peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş yolları, süs havuzları, fotoğraf çekim alanları ve geniş otopark gibi birçok detay yer alacak. Ayrıca tesis içerisinde güçlü ses ve ışık sistemleriyle donatılmış modern sahne altyapısı da bulunacak. Belediye yetkilileri, her ayrıntının vatandaşların konforu düşünülerek planlandığını ifade etti. Özellikle açık havada düğün yapmak isteyen çiftlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen tesisin, tamamlandığında bölgenin en prestijli sosyal alanlarından biri olması hedefleniyor.

BAŞKAN TOPTAŞ: “GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, projeye ilişkin yaptığı açıklamada vatandaşlardan gelen yoğun talebin kendilerini yeni yatırımlara yönlendirdiğini söyledi. Başkan Toptaş, “Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını önceleyen projeleri hayata geçirmeye önem veriyoruz. Kavlaklı’daki kır düğün salonumuz kısa sürede yoğun ilgi gördü. Bu ilgi bize vatandaşlarımızın bu hizmete ne kadar ihtiyaç duyduğunu gösterdi” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aile ve Nüfus 10 Yılı” vizyonunun projeyi daha anlamlı hale getirdiğini belirten Toptaş, “Biz burada ticari bir amaç gütmüyoruz. Amacımız genç kardeşlerimizin evlilik hayallerine destek olmak ve aile kurumunu güçlendirmek” ifadelerini kullandı.

UYGUN FİYAT POLİTİKASIYLA ÇİFTLERE DESTEK SAĞLANACAK

Onikişubat Belediyesi tarafından uygulanacak uygun fiyat politikası da vatandaşlardan takdir topladı. Belediye yetkilileri, tesisin hafta içi 10 bin TL, hafta sonu ise 15 bin TL gibi ulaşılabilir fiyatlarla hizmet vermesinin planlandığını açıkladı. Bu yönüyle özel sektör düğün salonlarına ekonomik bir alternatif sunacak tesisin, özellikle dar gelirli genç çiftler için önemli bir fırsat oluşturması bekleniyor. Önsen Mahallesi’nin sosyal yaşamına da hareketlilik katacak yatırımın tamamlanmasıyla birlikte bölgenin çehresinin değişeceği ve vatandaşların modern bir sosyal tesise kavuşacağı ifade edildi.

Haber: Mehmet Güngördü