Canlı anlatım: Finalde ilk gol geldi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz, Bardhi, Diogo, Muleka.

CANLI ANLATIM:

19' Sağ kanatta Zubkov ile duvar pası yapan Pina'nın ceza yayı üzerinden yaptığı ortada Onuachu çok şık bir yarım vole vuruşla golü attı.

18' GOOOLLL! Onuachu'dan muhteşem bir gol. Trabzonspor öne geçiyor.

14' Her iki takım da kontrollü bir oyun sergiliyor. Tribünlerden muhteşem bir destek var.

10' Muçi'nin uzak mesafeden sert şutu yandan dışarıya gitti.

6' Bardhi'nin kaleciyle karşı karşıya vuruşunda Onana'dan geçit yok. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havada.

5' Sahanın temizlenmesinin ardından oyun dakikalar sonra yeniden başladı.

4' Sahada yoğun bir sis bulutu var. Halil Umut Meler oyunu başlatmıyor.

3' Meşaleler ile birlikte yabancı maddeler atılmaya devam ediyor. Oyun henüz başlayabilmiş değil.

1' İlk düdükle birlikte sahaya birçok meşale atıldı. Oyun durdu.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.