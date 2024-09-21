Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatma Aydın'ın kim olduğu merak ediliyor. 6 Üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir? Ondokuz Mayıs Rektörü Fatma Aydın kaç yaşında, nereli?

YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

İşte atama kararı:



ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN KİMDİR?

Fatma Aydın, 10 Ocak 1969'da Manisa'da doğmuştur. Orta ve lise eğitimini İzmir İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır. 1994 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Akademik kariyerine Atatürk Üniversitesi Dahiliye Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak başlamıştır (1995-1997). Akabinde 1997-2001 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Deri ve Zührevi Ana Bilim Dalı'nda uzmanlığını tamamlamıştır. Aynı üniversitenin Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda 2007-2013 yılları arasında doçent, 2013 yılından itibaren ise Profesör unvanıyla görevlerine devam etmiştir.

Ayrıca, 2014-2015 yıllarında sırasıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Tıp Fakültesi Dekanı ve 2017-2019 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı olarak görev almıştır. Her iki dekanlık görevinde de Tıp Fakültesi ve Turizm Fakültesi eğitim akreditasyon süreçlerine liderlik etmiştir. Akademik hayatı boyunca farklı temalarda çok sayıda kurul ve komisyonlarda görev almıştır.

Ulusal ve uluslarası dergilerde yayınlanmış yüzden fazla makalesi, çok sayıda kitap bölümü ve ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulan bildirileri bulunmaktadır. H-indeksi 20'dir. 2004 yılında Washington-Baltimore'da ve 2007 yılında Cleveland Case Western Reserve Üniversitesi'nde alanıyla ilgili eğitim almıştır.

2015 tarihinden itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli olup, Orhun Utku Aydın adında bir oğlu vardır.