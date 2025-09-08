On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?

Milli Piyango tarafından düzenlenen On Numara çekilişinde ikramiyenin devredip devretmediği ve ne kadar olduğu da vatandaşların gündeminde. Çekilişe dair tüm detaylar, kazandıran numaralar ve ödül bilgileri resmi sonuçlarla birlikte belli oluyor. Sonuçlara haberimizden kolayca ulaşabilirsiniz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara oyununda bir ya da birden fazla kolon doldurularak şansınızı deneyebilirsiniz. Tek kolonun ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ ÖZELLİĞİ

Kupon üzerindeki numaraları kendiniz seçebileceğiniz gibi "Rastgele Sayılar" seçeneğini de kullanabilirsiniz. Eğer kuponu manuel doldurmak istemezseniz, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyerek, sistemin sizin için rastgele 10 numaradan oluşan bir kombinasyon oluşturmasını sağlayabilirsiniz.

SİSTEM OYUNU

Bir kolonda 10'dan fazla sayı işaretlendiğinde, sistem bu sayılardan oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde düzenler. Bu sayede çoklu oyun kombinasyonlarıyla kazanma ihtimalinizi artırabilirsiniz.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEĞİ

Dilerseniz, "Çoklu Çekiliş" işaretleyerek aynı kuponla birden fazla çekilişe katılabilirsiniz.

KOLON İPTALİ

Oynamaktan vazgeçtiğiniz kolonları iptal etmek için, ilgili kolonun altındaki İptal kutucuğunu işaretlemeniz yeterlidir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Her kolon için yapılan çekilişte 10, 9, 8, 7, 6 numarayı doğru tahmin ederseniz veya hiçbir numarayı bilemezseniz ödül kazanırsınız. Tüm 10 numarayı bilen ise büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı kategoride birden fazla kazanan varsa, ikramiye havuzu eşit şekilde bölüştürülür.

8 EYLÜL 2025 ON NUMARA SONUÇLARI

8 Eylül 2025 Pazartesi günü yapılan On Numara çekilişinin sonuçları: