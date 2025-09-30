Ömer Şengüler kimdir? Ömer Şengüler kariyeri, kaç yaşında, nereli?

Ömer Şengüler, kişisel ve kurumsal marka mimarlığı alanında uzmanlaşmış bir profesyoneldir. Markalaşma süreçlerine yönelik stratejiler geliştirerek, bireylerin ve kurumların imajlarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Peki, Ömer Şengüler kimdir? Kariyeri, yaşı ve memleketi hakkında merak edilen tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÖMER ŞENGÜLER KİMDİR?

Ömer Şengüler, kişisel ve kurumsal marka mimarlığı alanında uzman bir reklamcıdır. Marka stratejileri ve konumlandırma projeleriyle tanınır. Ülker'in Lüks Gofret, Probis, Hanımeller, Golf gibi ürünlerinin yanı sıra İstikbal, Bellona, Nokia ve LC Waikiki gibi büyük markaların markalaştırma süreçlerine katkı sağlamıştır.

Reklam sektöründe birçok ilke imza atmış, mobil reklam ve açık hava reklamcılığı gibi alanlarda öncülük yapmıştır. Ayrıca, akademik eğitimini sosyal bilimler ve işletme alanlarında tamamlamış, girişimcilik faaliyetleriyle de dikkat çekmektedir.

ÖMER ŞENGÜLER KAÇ YAŞINDA?

Ömer Şengüler'in doğum yılı ve yaşı hakkında kamuoyunda kesin ve net bir bilgi bulunmamaktadır. Kendisinin akademik ve profesyonel geçmişine bakıldığında uzun yıllardır marka yönetimi ve reklamcılık alanında aktif olduğu görülmektedir, ancak özel hayatına dair doğum tarihi veya yaşına ilişkin açıklamalar yapılmamıştır.

ÖMER ŞENGÜLER NERELİ?

Ömer Şengüler'in doğum yeri veya memleketi hakkında da kamuoyunda açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Kariyerine ve eğitimine ilişkin detaylar genellikle mesleki başarıları ve projeleri üzerinden paylaşılırken, kişisel bilgilerine dair spesifik bilgilere ulaşmak mümkün olmamıştır.

Bu nedenle, Şengüler'in hangi şehirde veya bölgede doğduğu veya büyüdüğü hakkında kesin bir bilgi vermek şu an için mümkün değildir.

ÖMER ŞENGÜLER KARİYERİ

Ömer Şengüler, reklam ve marka yönetimi sektöründe uzun yıllardır faaliyet göstermektedir. Türkiye'de reklam tanıtımcılık alanında birçok yeniliğe öncülük etmiş, toplu nakliye araçlarında ve şirket filolarında reklam alınmasını sağlayarak bu alandaki yasallaşma sürecini yönetmiştir.

Ayrıca, reklam tanıtımlı modern otobüs durakları yatırımı yaparak Türkiye'de ilk raket network mecrasını oluşturmuştur. Milliyet gazetesinin re-branding sürecinde Türkiye'de ilk kez "one way vision" cam reklam uygulamasını başlatmış ve 3M'den başarı ödülü kazanmıştır. Migros mağazalarının zeminlerini reklam mecrasına dönüştüren ilk kişi olmuş, Türk Hava Yolları için boarding kart arkası ve ikram kutusu reklamlarını uygulamıştır.

Eğitimini M. Bin Saud Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, MIT Sloan School of Management, Harvard Business School ve Bilgi Üniversitesi'nde tamamlamıştır. MÜSİAD ve Reklamcılar Vakfı'nın kurucu üyelerindendir.

Girişimcilik alanında Creative Ajans (PANEL), Açıkhava Reklam Ajansı (MAGIC) ve Prodüksiyon Ajansı (MARS) gibi şirketleri kurmuş, bu şirketleri Amerikan Clear Channel'a satmıştır. Ayrıca büyükbaş hayvancılık ve kırmızı et paketleme tesisleri kurup uluslararası bir şirkete devretmiştir.

Halen Global Magic Brands'te "Marka Mimarı" olarak çalışmakta ve çeşitli üniversitelerde marka yönetimi, global markalaşma, reklamcılık ve yönetim konularında seminerler vermektedir.