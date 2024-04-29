Ömer dizisi konusu ile dikkatleri çekerken aynı zamanda dizi hakkında yaşanan gelişmelerle de merak ediliyor. Yeni bölümü heyecanla takip ederken Ömer bitiyor mu merak ediliyor. Peki, Ömer final mi yapıyor? Ömer bitiyor mu 2024?

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gamze ve Ömer, İlkim'in gelişiyle ortaya çıkan karmaşayı engellemek ve Yılmaz Dayı'nın gerçekleri öğrenmesinin önüne geçmek için büyük bir çaba verirler. Nurhayat ile Reşat arasındaki geçmişi öğrenen Çiçek, her şeyi Reşat'ın yüzüne haykırır ve bırakıp gitmenin eşiğine gelir.

Mektupları gönderenin Hakan olduğunu öğrenen Nisa büyük bir hayal kırıklığı yaşar, Hakan ise ilişkileri için bir şans daha ister. Babasına dair önemli bir gerçeği öğrenen Ömer, onunla büyük bir yüzleşme yaşar. Yılmaz'ın baskılarından yorulan Fatma, abisine karşı isyan bayrağını çeker.

Tahir'e önemli bir gerçeği söylemeye hazırlanan Vicdan, Şükran'dan duyduklarıyla beklenmedik bir hamle yapmaya karar verir. Rahmi ile Fatma ilişkilerinde büyük ve güzel bir adım atar. Gamze ile Ömer'in ilişkisinde olumlu gelişmeler yaşanırken, Gamze büyük bir tehlikeyle baş başa kalır.

ÖMER FİNAL Mİ YAPIYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, en son 50'inci bölümüyle ekranlara gelen dizi, bayramda bir bölüm ara verecek ve yeni bir gelişme olmazsa 6 Mayıs'ta yayınlanacak 54'üncü bölümünde final yapacak