Ömer 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 15 Nisan Ömer yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Ömer dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Ömer 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Ömer 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 15 Nisan Ömer yeni ölüm izleme linki var mı?

Ömer SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye'nin Ömer'e evlenmek için uygun birini aradığını öğrenen Gamze, bu duruma inanmakta zorlanır. Fakat Gamze ile ilişkisinin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını ve kalbinin sesini dinlemenin onu mutsuz ettiğini düşünen Ömer, artık bu konuda babasının uygun gördüğü şekilde ilerleyeceğini söyler.

Reşat ve Nurhayat, sevdalarının geçmişte kaldığına kendilerini inandırmaya çalışsalar da durumun hiç de öyle olmadığını biliyorlardır. Nisa'nın gönlünü kazanmak için aşk notlarına devam eden Hakan, karmaşık duygular hissettiği bir durumla karşı karşıya kalır. Ömer, Safiye'nin bulduğu gelin adaylarıyla görüşürken Gamze gururu, sevgisi ve öfkesi arasında sıkışıp kalır.

Çiçek, Reşat ile Nurhayat arasında bir şeyler olduğundan şüphelenmeye başlar. Ömer'in son hamlesi Gamze'yi çileden çıkarırken ikili arasındaki atışmalar devam eder. Nuran hiç hazzetmese de Fatma ile Rahmi arasındaki aşkta, herkesi şaşırtan yepyeni bir gelişme yaşanır.

Ömer 52. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ömer 52. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.