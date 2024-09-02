Ölümcü Takip filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcü Takip filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ölümcü Takip filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ölümcü Takip konusu, özeti ve Ölümcü Takip oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ölümcü Takip filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Ölümcü Takip filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölümcü Takip filmini izleyecek olanların merak ettiği Ölümcü Takip konusu nedir, Ölümcü Takip oyuncuları kimler ve Ölümcü Takip özeti gibi konuları inceliyoruz.
ÖLÜMCÜ TAKİP FİLMİ KONUSU NEDİR?
Ölümcül Takip (İngilizce: Survivor), James McTeigue[1] tarafından yönetilen ve Philip Shelby tarafından yazılan 2015 yapımı ABD-Birleşik Krallık casusluk ve gerilim filmi. Başrollerinde Milla Jovovich, Pierce Brosnan ve Dylan McDermott yer almaktadır. ABD'de 29 Mayıs 2015'te gösterime giren film, Birleşik Krallık'ta 5 Haziran 2015'te yayımlandı.
Milla Jovovich - Kate Abbott
Pierce Brosnan - "Saatçi" Nash
Dylan McDermott - Sam Parker
Angela Bassett - Büyükelçi Maureen Crane
Robert Forster - Bill Talbot
James D'Arcy - Dedektif Paul Anderson
Frances de la Tour - Sally
Antonia Thomas - Naomi Rosenbaum
Rege-Jean Page - Robert Purvell
Jing Lusi - Joyce Su
Paddy Wallace - Johnny Talbot
Parker Sawyers - Ray
Roger Rees - Dr. Emil Balan (canlandırdığı son karakter)