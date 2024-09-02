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Ölümcü Takip filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcü Takip filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ölümcü Takip filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ölümcü Takip konusu, özeti ve Ölümcü Takip oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ölümcü Takip filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Ölümcü Takip filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölümcü Takip filmini izleyecek olanların merak ettiği Ölümcü Takip konusu nedir, Ölümcü Takip oyuncuları kimler ve Ölümcü Takip özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLÜMCÜ TAKİP FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ölümcül Takip (İngilizce: Survivor), James McTeigue[1] tarafından yönetilen ve Philip Shelby tarafından yazılan 2015 yapımı ABD-Birleşik Krallık casusluk ve gerilim filmi. Başrollerinde Milla Jovovich, Pierce Brosnan ve Dylan McDermott yer almaktadır. ABD'de 29 Mayıs 2015'te gösterime giren film, Birleşik Krallık'ta 5 Haziran 2015'te yayımlandı.

Milla Jovovich - Kate Abbott

Pierce Brosnan - "Saatçi" Nash

Dylan McDermott - Sam Parker

Angela Bassett - Büyükelçi Maureen Crane

Robert Forster - Bill Talbot

James D'Arcy - Dedektif Paul Anderson

Frances de la Tour - Sally

Antonia Thomas - Naomi Rosenbaum

Rege-Jean Page - Robert Purvell

Jing Lusi - Joyce Su

Paddy Wallace - Johnny Talbot

Parker Sawyers - Ray

Roger Rees - Dr. Emil Balan (canlandırdığı son karakter)

Osman Demir
Osman Demir
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