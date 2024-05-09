Okullar yarın tatil mi? MEB açıklama yaptı mı? Milli Eğitim Bakanı Tekin açıklama yaptı mı?

Öğretmenlere yönelik artan şiddete karşı tepki göstermek amacıyla bazı öğretmenlerin yarın iş bırakacakları bildirildi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, iddiaları yalanlayarak yarın okulların normal olarak açık olacağını belirtti. Okulların tatil olacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığı vurgulandı. Peki, Okullar yarın tatil mi? MEB açıklama yaptı mı? Detaylar haberimizde...

OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Sosyal medyada "Okullar yarın tatil" iddiasına ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İddiaları yalanlayan MEB, eğitimin kaldığı yerden devam edeceğini bildirip bu çağrıların sendikalı öğretmenleri ilgilendiren bir çağrı olduğunu vurguladı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN AÇIKLAMA YAPTI MI?

Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu sürecinde eğitim çalışanlarına ve öğretmenlere şiddetle ilgili yasal düzenleme hazırlıklarına ilişkin de bilgi verdi. Tekin, "Hazırladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu içinde öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddet içeren fiillerle ilgili olarak hükümlere taslakta yer verdik. Bu türden fiillere karşılık ceza kanunlarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini teklif ettik. Bu fiilleri işleyenlerin hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesini talep ettik. Bu fiillerin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlerin tutuksuz yargılanmasının yolunun kapatılmasını talep ettik. Bir de kanun metninde özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının da görevleri sebebiyle kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayımlarını teklif ettik. Hazırladığımız taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerimizin de siyasi parti ayırt etmeksizin bu sürece sahip çıkacağından eminim." dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısıyla öldürülmesini protesto ediliyor. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yarın ülke genelindeki okullarda bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. Pek çok sendikadan yapılan çağrılara göre, yarın kapsamlı bir katılım olacağı öngörülüyor.