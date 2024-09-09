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Okullar ne zaman açılıyor, ders saati ne zaman başlıyor? 2024 İlkokul, ortaokul ve lise saat kaçta başlayacak?

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2024-2025 eğitim-öğretim yılı için okulların açılış tarihi ve ders saatleri merak konusu oldu. İstanbul'da 9 Eylül Pazartesi günü derslerin saat kaçta başlayacağı ve okulların ne zaman açılacağı gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bugün ilk ders zili çalacak. Okullarının açılış tarihi ve ders saatleri hakkında detaylar haberimizde yer alıyor...

İstanbul'da 9 Eylül Pazartesi günü dersler saat kaçta başlayacak ve okullar ne zaman açılacak soruları gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar bugün ilk ders zili çalacak. 2024 okullar ne zaman açılıyor, ders saati ne zaman başlıyor? İlkokul, ortaokul ve lise saat kaçta başlayacak? İstanbul'da okullar ne zaman açılıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Okulların açılmasıyla birlikte 16.000'den fazla öğrenci servisinin trafiğe çıkacağı belirtilirken, bu yoğunluk nedeniyle 9 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da okulların açılış saatinde düzenlemeye gidildi. Buna göre, 9 Eylül Pazartesi günü okullar sabah 10.00'da başlayacak ve eğitim öğleden sonra 15.00'te sona erecek.

Okullar ne zaman açılıyor, ders saati ne zaman başlıyor? 2024 İlkokul, ortaokul ve lise saat kaçta başlayacak?

OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

İstanbul dışındaki 80 ilde okulların açılış saatinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Öğrenciler, okullarının belirlediği saatlerde sınıflarında olacaklar.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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