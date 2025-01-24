Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 2025 MEB 2. dönem başlama ve bitiş tarihleri!

Yarıyıl tatilinin ilk haftası sona ererken, milyonlarca öğrenci ve veli, 2. dönemin başlangıç ve bitiş tarihlerini, yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu tarihler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı eğitim öğretim takviminde yer alıyor. Okullar ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Yarıyıl tatili, 2 Şubat 2025 Pazar günü sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda ikinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

2025 MEB TAKVİMİ