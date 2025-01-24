Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 2025 MEB 2. dönem başlama ve bitiş tarihleri!
Okullar ne zaman açılacak? 2025 MEB 2. dönem okulların başlama ve bitiş tarihleri açıklandı. Okulların ne zaman açılacağı ve yarıyıl tatilinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 2025 MEB 2. dönem başlama ve bitiş tarihleri!
Yarıyıl tatilinin ilk haftası sona ererken, milyonlarca öğrenci ve veli, 2. dönemin başlangıç ve bitiş tarihlerini, yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu tarihler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı eğitim öğretim takviminde yer alıyor. Okullar ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir...
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Yarıyıl tatili, 2 Şubat 2025 Pazar günü sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullarda ikinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.
2025 MEB TAKVİMİ
- Birinci dönem, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erdi.
- Yarıyıl tatili, 2 Şubat 2025 Pazar günü tamamlanacak.
- İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.
- İkinci dönem ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.
- Öğrenciler, 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerini alacak.
- Yaz tatili, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü başlayacak.